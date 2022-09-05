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Италия

5 сентября, 16:59

Бывший защитник «Спартака» Максимович может оказаться в «Роме»

Иван Шитик
Корреспондент

Агент защитника Николы Максимовича, который является свободным агентом, предложил услуги игрока итальянской «Роме», сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт игрока с «Дженоа» был рассчитан до 2025 года, но итальянский клуб, который вылетел в серию B, расторг договор с 30-летним защитником.

Портал Transfermarkt оценивает серба в 2,5 миллиона евро. В минувшем сезоне серии А Никола отыграл 14 матчей и заработал две желтые карточки.

В России Максимович известен по выступлениям за московский «Спартак» (на правах аренды) в 2018 году.

Никола Максимович
ФК Рома
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