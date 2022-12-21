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Италия

Сегодня, 00:58

Кришито может возобновить карьеру и вернуться в «Дженоа»

Иван Торопцев
Корреспондент
Доменико Кришито.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито может возобновить карьеру футболиста, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, переговоры клуба с 35-летним итальянцем о подписании контракта до конца июня 2023 года находятся на финальной стадии.

Кришито — воспитанник «Дженоа», он выступал за команду в разные периоды карьеры, провел за нее 274 матча, забил 30 голов и сделал 13 результативных передач.

В ноябре 2022 года итальянец покинул «Торонто», за который играл с июля нынешнего года, и объявил о завершении карьеры.

Доменико Кришито
Футбол
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