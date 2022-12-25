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Италия

Сегодня, 18:15

Бывший защитник «Зенита» Кришито тренируется в составе «Дженоа»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито намерен возобновить карьеру, сообщает Football Italia.

35-летний итальянец уже тренируется в составе «Дженоа». В ближайшее время он подпишет контракт с клубом до конца нынешнего сезона.

Кришито — воспитанник «Дженоа», он выступал за команду в разные периоды карьеры, провел за нее 274 матча, забил 30 голов и сделал 13 результативных передач.

В ноябре 2022 года итальянец покинул «Торонто», за который играл с июля нынешнего года, и объявил о завершении карьеры.

Доменико Кришито
ФК Дженоа
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