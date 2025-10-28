Видео
28 октября, 12:10

Calciomercato: «Ювентус» ведет переговоры со Спаллетти

Руслан Минаев
Лучано Спаллетти.
Фото Getty Images

«Ювентус» планирует подписать контракт с тренером Лучано Спаллетти, сообщает Calciomercato. Стороны ведут переговоры.

По данным источника, 66-летний итальянец с энтузиазмом воспринял предложение. Последним местом работы специалиста была сборная Италии, из которой он был уволен в июне этого года.

В понедельник, 27 октября, «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Игора Тудора, который работал в клубе с марта 2025 года.

После 8 туров «Ювентус» набрал 12 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.

8

  • Alpomysh Mamytov

    купите хорошего центр-форворда

    28.10.2025

  • DaviT MosKv

    Наполи Спалетти был запоминающимся. Нельзя такого мастера без работы держать. был бы рад Спалетти в Спартаке

    28.10.2025

  • shpasic

    а Зенит уже перестал платить ему зарплату?)

    28.10.2025

  • Топотун

    Капелло-Шмапелло.

    28.10.2025

  • Митек

    Из Зенита выгнали, может Ювентсу сгодится.

    28.10.2025

  • Роман Морковкин

    Запаздывает источник Кальчомеркато, на СЭ в комментах кто-то сразу после увольнения Тудора писал про кандидатуры Плачини, Спагетти и ещё кого-то. Почти уверен, что толку ни от кого из них не будет. Но Спал как кандидатура ещё куда ни шёл.

    28.10.2025

