Calciomercato: «Ювентус» ведет переговоры со Спаллетти

«Ювентус» планирует подписать контракт с тренером Лучано Спаллетти, сообщает Calciomercato. Стороны ведут переговоры.

По данным источника, 66-летний итальянец с энтузиазмом воспринял предложение. Последним местом работы специалиста была сборная Италии, из которой он был уволен в июне этого года.

В понедельник, 27 октября, «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Игора Тудора, который работал в клубе с марта 2025 года.

После 8 туров «Ювентус» набрал 12 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.