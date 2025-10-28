Calciomercato: «Ювентус» ведет переговоры со Спаллетти

28 октября, 12:10
«Ювентус» планирует подписать контракт с тренером Лучано Спаллетти, сообщает Calciomercato. Стороны ведут переговоры.
По данным источника, 66-летний итальянец с энтузиазмом воспринял предложение. Последним местом работы специалиста была сборная Италии, из которой он был уволен в июне этого года.
В понедельник, 27 октября, «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Игора Тудора, который работал в клубе с марта 2025 года.
После 8 туров «Ювентус» набрал 12 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.
Alpomysh Mamytov
купите хорошего центр-форворда
DaviT MosKv
Наполи Спалетти был запоминающимся. Нельзя такого мастера без работы держать. был бы рад Спалетти в Спартаке
shpasic
а Зенит уже перестал платить ему зарплату?)
Топотун
Капелло-Шмапелло.
Митек
Из Зенита выгнали, может Ювентсу сгодится.
Роман Морковкин
Запаздывает источник Кальчомеркато, на СЭ в комментах кто-то сразу после увольнения Тудора писал про кандидатуры Плачини, Спагетти и ещё кого-то. Почти уверен, что толку ни от кого из них не будет. Но Спал как кандидатура ещё куда ни шёл.
