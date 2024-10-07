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CAS сократил дисквалификацию Погба с 4 лет до 18 месяцев

Руслан Минаев
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Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении дисквалификации полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, сообщает пресс-служба организации.

Коллегия CAS частично удовлетворила апелляцию хавбека и сократила срок с 4 лет до 18 месяцев. Также отменен штраф в размере 5 тысяч евро.

29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.

5 октября издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что туринцы расторгнут контракт с 29-летним французом.

Поль Погба. Погба уже готовит бутсы! Французу могут сократить вдвое дисквалификацию?

Погба стал игроком «Ювентуса» летом 2022 года. Ранее он уже выступал за туринцев с 2012 по 2016 год, но потом перешел в «Манчестер Юнайтед», за который играл шесть лет. Контракт француза с итальянской командой рассчитан до лета 2026-го.

Поль Погба
ФК Ювентус

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