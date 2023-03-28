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Италия

Сегодня, 11:40

Чалханоглу подпишет с «Интером» новый контракт до 2027 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер» завершит работу над окончательными документами по новому контракту полузащитника Хакана Чалханоглу.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новое соглашение с 29-летним игроком будет рассчитано до лета 2027 года. Также клубу предстоят переговоры с защитником Алессандро Бастони, у которого заканчивается контракт в июне 2024 года.

Действующее соглашение Чалханоглу с «Интером» истекает в 2024 году. Он играет за клуб с 2021 года.

В текущем сезона на счету Чалханоглу 36 матчейза итальянский клуб во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: Фабрицио Романо
Хакан Чалханоглу
ФК Интер (Интернационале)
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