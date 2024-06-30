Челебадзе: «Через два-три года Хвича выиграет «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной СССР Реваз Челебадзе оценил перспективы полузащитника «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

«Я думаю, что Хвича в следующем сезоне будет играть намного сильнее, чем в прошлом. Он одареннейший футболист, у него сумасшедшие данные. Через два-три года он выиграет «Золотой мяч». Зачем ему нужен «Наполи»? Команда не играет в еврокубках. Я хочу, чтобы Хвича ушел в очень хороший клуб», — приводит слова Челебадзе Metaratings.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В минувшем сезоне 23-летний грузин провел 45 матчей за неаполитанцев во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.