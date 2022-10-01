«Челси» готов платить Шкриньяру 9 миллионов евро в год

«Челси» рассчитывает подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра уже в январе, сообщает журналист Экрем Конур.

Английский клуб предложит за словака порядка 25-30 миллиона евро. Столь невысокая стоимость связана с тем, что контракт игрока истекает следующим летом.

«Интер» по-прежнему не договорился со Шкриньяром по условиям нового соглашение, чем может воспользоваться «Челси», готовый платить футболисту около 9 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что 27-летний словак хочет получать 7,5 миллиона евро в год по новому соглашению. «Нерадзурри» предлагают футболисту 6 миллионов и бонусы.

В подписании Милана Шкриньяра также заинтересован «ПСЖ».