«Челси» готов платить Шкриньяру 9 миллионов евро в год

1 октября, 23:09
«Челси» рассчитывает подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра уже в январе, сообщает журналист Экрем Конур.
Английский клуб предложит за словака порядка 25-30 миллиона евро. Столь невысокая стоимость связана с тем, что контракт игрока истекает следующим летом.
«Интер» по-прежнему не договорился со Шкриньяром по условиям нового соглашение, чем может воспользоваться «Челси», готовый платить футболисту около 9 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что 27-летний словак хочет получать 7,5 миллиона евро в год по новому соглашению. «Нерадзурри» предлагают футболисту 6 миллионов и бонусы.
В подписании Милана Шкриньяра также заинтересован «ПСЖ».
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Основные источники исследования