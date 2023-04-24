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Италия

Сегодня, 18:54

«Челси» интересуется голкипером «Интера» Онаной

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Интера» Андре Онана может продолжить карьеру в «Челси», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, голкипер «синих» Эдуард Менди покинет команду летом. В клубе заинтересованы в подписании вратаря, который сможет на равных конкурировать с Кепой Аррисабалагой.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Онану за 40 миллионов евро.

Камерунский голкипер выступает за «Интер» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 33 матча за клуб во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 15 раз отыграл на ноль.

Андре Онана
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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«Интер» готов продать голкипера Онану за 40 миллионов евро