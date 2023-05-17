«Челси» проявил интерес к форварду «Наполи» Кварацхелии

17 мая, 14:06
Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Il Mattino.
По информации издания, «синие» сделали запрос в неаполитанский клуб по поводу доступности грузинского вингера.
Хвича ранее также был интересен «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Сам футболист заявлял, что мечтает выступать за «Реал».
22-летний грузин был приобретен летом у «Динамо Батуми» за сумму чуть более 10 миллионов евро и подписал контракт с «Наполи» до июня 2027 года.
В текущем сезоне он сыграл 40 матчей за неаполитанцев, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.