«Челси» проявил интерес к форварду «Наполи» Кварацхелии

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Il Mattino.

По информации издания, «синие» сделали запрос в неаполитанский клуб по поводу доступности грузинского вингера.

Хвича ранее также был интересен «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Сам футболист заявлял, что мечтает выступать за «Реал».

22-летний грузин был приобретен летом у «Динамо Батуми» за сумму чуть более 10 миллионов евро и подписал контракт с «Наполи» до июня 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл 40 матчей за неаполитанцев, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.