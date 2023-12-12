Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:22

Чемпион Европы Кьеллини завершил карьеру

Виктория Кравченко
Джорджо Кьеллини.
Фото AFP
Telegram Дзен

Итальянский футболист Джорджо Кьеллини завершил карьеру игрока, сообщает Goal.

Официально о завершении карьеры футболист объявит позднее.

Последним клубом 39-летнего игрока был американский «Лос-Анджелес», за который он выступал с 2022 года. Также он выступал за итальянские «Ливорно», «Ювентус» и «Фиорентину». Вместе с «Ювентусом» он девять раз становился чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок Италии, дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

С командой Италии он одержал победу на чемпионате Европы (2020), выходил в финал турнира (2012), выигрывал бронзовые медали Лиги наций (2021), Кубка конфедераций (2013) и Олимпиады (2004).

Джорджо Кьеллини
ФК Ювентус
0
Читайте также
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Потушивших Вечный огонь школьников могут депортировать из России вместе с родителями
Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США
В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине
Сотрудницы детсада Хабаровска уволились после выдачи грамот с гербом Украины
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мама Рабьо отреагировала на информацию о будущем футболиста в «Ювентусе»