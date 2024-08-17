123-й сезон итальянской Серии A, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу, стартует в субботу, 17 августа. В турнире примет участие 20 клубов.

По итогам сезона 2023/2024 в серию B выбыли клубы: «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана». В серию A вышли клубы: «Парма», «Комо» и «Венеция».

Действующим чемпионом Италии является «Интер», который выиграл титул в 20-й раз.

Каналы холдинга «Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать итальянский футбол в России. Генеральный продюсер Александр Тащин в июле 2024 года сообщил о продлении прав на показ Серии А и приобретении прав на Кубок Италии и Суперкубок страны. Все соглашения рассчитаны на следующие 5 лет — до 2029 года.

Чемпионат Италии — 1-й тур: расписание и результаты матчей

суббота, 17 августа

19:30. «Дженоа» — «Интер»

19:30. «Парма» — «Фиорентина»

21:45. «Милан» — «Торино»

21:45. «Эмполи» — «Монца»

воскресенье, 18 августа

19:30. «Болонья» — «Удинезе»

19:30. «Верона» — «Наполи»

21:45. «Кальяри» — «Рома»

21:45. «Лацио» — «Венеция»

понедельник, 19 августа

19:30. «Лечче» — «Аталанта»

21:45. «Ювентус» — «Комо»