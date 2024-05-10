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Сегодня, 10:00

Чемпионат Италии, 36 тур: расписание и результаты матчей

С 10 по 13 мая пройдут матчи 36-го тура чемпионата Италии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Ромы» Ромелу Лукаку.
Ромелу Лукаку.
Фото AFP
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Матчи 36-го тура чемпионата Италии по футболу пройдут с 10 по 13 мая. «Интер» отправится в гости к «Фрозиноне», «Аталанта» дома сыграет с «Ромой», а также другие встречи.

В матч-центре «СЭ» доступны ключевые события игр 36-го тура серии А. «СЭ» публикует информацию о расписании встреч чемпионата Италии. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 36-го тура серии А

10 мая. 21:45. «Фрозиноне» — «Интер»

Италия. Серия А. 36-й тур
10 мая, 21:45. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
Интер

11 мая. 19:00. «Наполи» — «Болонья»

Италия. Серия А. 36-й тур
11 мая, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Болонья

11 мая. 21:45. «Милан» — «Кальяри»

Италия. Серия А. 36-й тур
11 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Кальяри

12 мая. 13:30. «Лацио» — «Эмполи»

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 13:30. Olimpico (Рим)
Лацио
Эмполи

12 мая. 16:00. «Дженоа» — «Сассуоло»

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 16:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Сассуоло

12 мая. 16:00. «Верона» — «Торино»

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 16:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Торино

12 мая. 19:00. «Ювентус» — «Салернитана»

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Салернитана

12 мая. 21:45. «Аталанта» — «Рома»

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Рома

13 мая. 19:30. «Лечче» — «Удинезе»

Италия. Серия А. 36-й тур
13 мая, 19:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Удинезе

13 мая. 21:45. «Фиорентина» — «Монца»

Италия. Серия А. 36-й тур
13 мая, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Монца

Чемпионат Италии по футболу: обзоры матчей и новости, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
Серия А
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