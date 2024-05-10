Чемпионат Италии, 36 тур: расписание и результаты матчей

Матчи 36-го тура чемпионата Италии по футболу пройдут с 10 по 13 мая. «Интер» отправится в гости к «Фрозиноне», «Аталанта» дома сыграет с «Ромой», а также другие встречи.

В матч-центре «СЭ» доступны ключевые события игр 36-го тура серии А. «СЭ» публикует информацию о расписании встреч чемпионата Италии. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 36-го тура серии А

10 мая. 21:45. «Фрозиноне» — «Интер»

11 мая. 19:00. «Наполи» — «Болонья»

11 мая. 21:45. «Милан» — «Кальяри»

12 мая. 13:30. «Лацио» — «Эмполи»

12 мая. 16:00. «Дженоа» — «Сассуоло»

12 мая. 16:00. «Верона» — «Торино»

12 мая. 19:00. «Ювентус» — «Салернитана»

12 мая. 21:45. «Аталанта» — «Рома»

13 мая. 19:30. «Лечче» — «Удинезе»

13 мая. 21:45. «Фиорентина» — «Монца»

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