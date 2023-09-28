Серия А: как смотреть чемпионат Италии по футболу в России

Матчи футбольного чемпионата Италии показывают в России на ТВ и онлайн

Чемпионат Италии по футболу входит в число лучших национальных лиг Европы.

В сезоне 2022 / 2023 пять итальянских клубов впервые за долгое время дошли до полуфиналов еврокубков — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Действующим чемпионом Италии является «Наполи». Команда из Неаполя в прошлом сезоне взяла скудетто впервые за 33 года. После этого клуб покинул главный тренер Лучано Спаллетти, неаполитанцам также не удалось сохранить чемпионский состав.

Сезон серии А 2023 / 2024 начался 20 августа.

Матчи чемпионата Италии по футболу в России можно смотреть на федеральном спортивном канале «Матч ТВ», его сайте и каналах системы холдинга.

«Матч» показывает одну-две игры серии А в неделю на общедоступном ТВ. Остальные матчи серии А можно смотреть на каналах «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Для этого необходимо оформить платную подписку или купить отдельную трансляцию.

Игры чемпионата Италии также доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. Для их использования также требуется оформление подписки.

«СЭ» ведет текстовые онлайн трансляции топ-матчей тура серии А. Ключевые события и результаты всех игр доступны в нашем матч-центре.