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Италия

Сегодня, 21:10

Серия А: «Наполи» — «Сассуоло», «Торино» — «Милан» и другие матчи 12-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Наполи».
Фото AFP
Telegram Новости
12-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 12-й тур
29 окт, 16:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Сассуоло
Италия. Серия А. 12-й тур
29 окт, 19:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А. 12-й тур
29 окт, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Сампдория
Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 14:30. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Аталанта
Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 17:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Удинезе
Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 17:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
Фиорентина
Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Салернитана
Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Милан
Италия. Серия А. 12-й тур
31 окт, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Рома
Италия. Серия А. 12-й тур
31 окт, 22:45. Brianteo (Монца)
Монца
Болонья

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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