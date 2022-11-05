Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:40

Серия А: «Рома» — «Лацио», «Ювентус» — «Интер» и другие матчи 13-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Ромы».
Фото AFP
Telegram Новости
13-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 13-й тур
04 нояб, 22:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:1
Лечче
Италия. Серия А. 13-й тур
05 нояб, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
1:0
Сассуоло
Италия. Серия А. 13-й тур
05 нояб, 17:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
2:2
Кремонезе
Италия. Серия А. 13-й тур
05 нояб, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Наполи
Италия. Серия А. 13-й тур
05 нояб, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Специя
Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 14:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Торино
Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 17:00. Brianteo (Монца)
Монца
Верона
Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 17:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Фиорентина
Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
Лацио
Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Интер

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На российском «Гран-при» выступает гражданка Франции и США. Ее фамилию склоняют на мужской манер
Карпин остается в сборной до лета 2024 года: подробности нового контракта
Американский экономист призвал Европу изменить позицию по отношению к России
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Российские разведчики уничтожили отряд иностранных наемников в зоне СВО
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Эмполи» с минимальным счетом победил «Сассуоло»