Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 08:00

Серия А: «Торино» — «Верона», «Интер» — «Наполи» и другие матчи 16-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
16-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 14:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
Милан
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 14:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 16:30. Alberto Picco (Специя)
Специя
Аталанта
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 16:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Верона
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 18:30. Olimpico (Рим)
Рома
Болонья
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 18:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Лацио
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 20:30. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Ювентус
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 20:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Монца
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 22:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Эмполи
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Наполи

Футбол
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обыкновенное чудо ЦСКА-1998: армейцы выиграли 14 матчей из 15 и разгромили «Спартак»
Малкин чуть не спас «Питтсбург». Ему не хватило всего одной секунды
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Внук генерала де Голля заявил о «заговоре» Запада против России
Меладзе прокомментировал инцидент с лозунгом националистов на корпоративе
В отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джилардино стал главным тренером «Дженоа»