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Италия
Сегодня, 08:00
Серия А: «Торино» — «Верона», «Интер» — «Наполи» и другие матчи 16-го тура
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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abushkin
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sports_backstage2
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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16-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 14:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
Милан
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 14:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 16:30. Alberto Picco (Специя)
Специя
Аталанта
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 16:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Верона
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 18:30. Olimpico (Рим)
Рома
Болонья
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 18:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Лацио
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 20:30. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Ювентус
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 20:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Монца
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 22:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Эмполи
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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