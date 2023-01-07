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Италия
Сегодня, 08:30
Серия А: «Салернитана» — «Торино», «Милан» — «Рома» и другие матчи 17-го тура
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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abushkin
@abushkin2
sports_backstage2
Футболисты «Торино».
Фото Global Look Press
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17-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 17:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Сассуоло
Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 22:45. Brianteo (Монца)
Монца
Интер
Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 14:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
Торино
Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 17:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Эмполи
Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 17:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
Лечче
Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 20:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Наполи
Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Рома
Италия. Серия А. 17-й тур
09 янв, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Кремонезе
Италия. Серия А. 17-й тур
09 янв, 22:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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