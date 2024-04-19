Матчи 33-го тура серии А сезона-2023/24 состоятся с 19 по 22 апреля. Откроет тур игра «Дженоа» — «Лацио», которая состоится в пятницу, 19 апреля, в 19:30 (по московскому времени). «Интер» в 33-м туре сыграет с «Миланом», «Ювентус» — с «Кальяри», а «Аталанта» Алексея Миранчука — с «Монцей».

После 32- туров в чемпионате Италии лидирует миланский «Интер» — команда набрала 83 очка.

Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 33-го тура серии А

19 апреля, пятница

«Дженоа» — «Лацио». Время начала — 19:30

«Кальяри» — «Ювентус». Время начала — 21:45

20 апреля, суббота

«Эмполи» — «Наполи». Время начала матча — 19:00

«Верона» — «Удинезе». Время начала матча — 21:45

21 апреля, воскресенье

«Сассуоло» — «Лечче». Время начала матча — 13:30

«Торино» — Фрозиноне". Время начала матча — 16:00

«Салернитана» — «Фиорентина». Время начала матча — 19:00

«Монца» — «Аталанта». Время начала матча — 21:45

22 апреля, понедельник

«Рома» — «Болонья». Время начала матча — 19:30

«Милан» — «Интер». Время начала матча — 21:45

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