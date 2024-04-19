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Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 33-го тура серии А

Игры 33-го тура чемпионата Италии пройдут с 19 по 22 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Интера».
Фото Reuters
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Матчи 33-го тура серии А сезона-2023/24 состоятся с 19 по 22 апреля. Откроет тур игра «Дженоа» — «Лацио», которая состоится в пятницу, 19 апреля, в 19:30 (по московскому времени). «Интер» в 33-м туре сыграет с «Миланом», «Ювентус» — с «Кальяри», а «Аталанта» Алексея Миранчука — с «Монцей».

После 32- туров в чемпионате Италии лидирует миланский «Интер» — команда набрала 83 очка.

Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 33-го тура серии А

19 апреля, пятница

«Дженоа» — «Лацио». Время начала — 19:30

Италия. Серия А. 33-й тур
19 апр, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Лацио

«Кальяри» — «Ювентус». Время начала — 21:45

Италия. Серия А. 33-й тур
19 апр, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Ювентус

20 апреля, суббота

«Эмполи» — «Наполи». Время начала матча — 19:00

Италия. Серия А. 33-й тур
20 апр, 19:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Наполи

«Верона» — «Удинезе». Время начала матча — 21:45

Италия. Серия А. 33-й тур
20 апр, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Удинезе

21 апреля, воскресенье

«Сассуоло» — «Лечче». Время начала матча — 13:30

Италия. Серия А. 33-й тур
21 апр, 13:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Лечче

«Торино» — Фрозиноне". Время начала матча — 16:00

Италия. Серия А. 33-й тур
21 апр, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Фрозиноне

«Салернитана» — «Фиорентина». Время начала матча — 19:00

Италия. Серия А. 33-й тур
21 апр, 19:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Фиорентина

«Монца» — «Аталанта». Время начала матча — 21:45

Италия. Серия А. 33-й тур
21 апр, 21:45. U-Power Stadium (Монца)
Монца
Аталанта

22 апреля, понедельник

«Рома» — «Болонья». Время начала матча — 19:30

Италия. Серия А. 33-й тур
22 апр, 19:30. Olimpico (Рим)
Рома
Болонья

«Милан» — «Интер». Время начала матча — 21:45

Италия. Серия А. 33-й тур
22 апр, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Интер

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Аталанта
ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Ювентус
Серия А
0
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