Сегодня, 07:00
Матчи 35-го тура серии А сезона-2023/24 состоятся с 3 по 6 мая. Откроет тур игра «Торино» — «Болонья», которая состоится в пятницу, 3 мая. «Интер» в 35-м туре сыграет с «Сассуоло», «Ювентус» — с «Ромой», а «Аталанта» Алексея Миранчука — с «Салернитано».
После 34 туров в чемпионате Италии лидирует миланский «Интер» — команда набрала 89 очков.
Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 35-го тура серии А
21:45. «Торино» — «Болонья»
19:00. «Монца» — «Лацио»
21:45. «Сассуоло» — «Интер»
13:30. «Кальяри» — «Лечче»
16:00. «Эмполи» — «Фрозиноне»
16:00. «Верона» — «Фиорентина»
19:00. «Милан» — «Дженоа»
21:45. «Рома» — «Ювентус»
19:00. «Салернитана» — «Аталанта»
21:45. «Удинезе» — «Наполи»
Время начала матчей — московское.
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