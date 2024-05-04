Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 35-го тура серии А

Матчи 35-го тура серии А сезона-2023/24 состоятся с 3 по 6 мая. Откроет тур игра «Торино» — «Болонья», которая состоится в пятницу, 3 мая. «Интер» в 35-м туре сыграет с «Сассуоло», «Ювентус» — с «Ромой», а «Аталанта» Алексея Миранчука — с «Салернитано».

После 34 туров в чемпионате Италии лидирует миланский «Интер» — команда набрала 89 очков.

Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 35-го тура серии А

3 мая, пятница

21:45. «Торино» — «Болонья»

4 мая, суббота

19:00. «Монца» — «Лацио»

21:45. «Сассуоло» — «Интер»

5 мая, воскресенье

13:30. «Кальяри» — «Лечче»

16:00. «Эмполи» — «Фрозиноне»

16:00. «Верона» — «Фиорентина»

19:00. «Милан» — «Дженоа»

21:45. «Рома» — «Ювентус»

6 мая, понедельник

19:00. «Салернитана» — «Аталанта»

21:45. «Удинезе» — «Наполи»

Время начала матчей — московское.

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