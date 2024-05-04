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Сегодня, 07:00

Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 35-го тура серии А

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Интера&amp;quot;.
Фото Global Look Press
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Матчи 35-го тура серии А сезона-2023/24 состоятся с 3 по 6 мая. Откроет тур игра «Торино» — «Болонья», которая состоится в пятницу, 3 мая. «Интер» в 35-м туре сыграет с «Сассуоло», «Ювентус» — с «Ромой», а «Аталанта» Алексея Миранчука — с «Салернитано».
После 34 туров в чемпионате Италии лидирует миланский «Интер» — команда набрала 89 очков.

Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 35-го тура серии А

3 мая, пятница

21:45. «Торино» — «Болонья»

Италия. Серия А. 35-й тур
03 мая, 21:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:0
Болонья

4 мая, суббота

19:00. «Монца» — «Лацио»

Италия. Серия А. 35-й тур
04 мая, 19:00. U-Power Stadium (Монца)
Монца
Лацио

21:45. «Сассуоло» — «Интер»

Италия. Серия А. 35-й тур
04 мая, 21:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Интер

5 мая, воскресенье

13:30. «Кальяри» — «Лечче»

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 13:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Лечче

16:00. «Эмполи» — «Фрозиноне»

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 16:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Фрозиноне

16:00. «Верона» — «Фиорентина»

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 16:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Фиорентина

19:00. «Милан» — «Дженоа»

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Дженоа

21:45. «Рома» — «Ювентус»

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
Ювентус

6 мая, понедельник

19:00. «Салернитана» — «Аталанта»

Италия. Серия А. 35-й тур
06 мая, 19:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Аталанта

21:45. «Удинезе» — «Наполи»

Италия. Серия А. 35-й тур
06 мая, 21:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Наполи

Время начала матчей — московское.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Ювентус
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