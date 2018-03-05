Чемпионат Италии в сезоне-2018/19 получит Boxing Day и зимнюю паузу

Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго сообщил о внесении радикальных изменений в структуру календаря серии А на сезон-2018/19. В новой системе предусматриваются Boxing Day и зимняя пауза.

- Следующий сезон серии А начнется 19 августа, а матч за Суперкубок Италии будет сыгран 12 августа. Место его проведения будет объявлено позже, - цитирует Football Italia Малаго. - В следующем сезоне будут две паузы - в сентябре и апреле. Кроме того, мы используем формат Boxing Day - матчи состоятся 22, 26 и 30 декабря, затем сезон возобновится 20 января.

13 января будет выделено под матчи Кубка Италии, формат также будет изменен. Для "сеянных" команд не будет привилегии в виде домашнего поля. Будет проводиться жеребьевка.

В трансферные окна также внесены изменения. Летнее закроется 18 августа, за 24 часа до начала сезона в серии А. Тоже самое произойдет в январе, окно закроется 19 числа.