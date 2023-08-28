Чернышов оценил возможный переход Кокорина в клуб чемпионата Саудовской Аравии

Бывший главный тренер саудовского «Аль-Шола» Андрей Чернышов рассказал, что думает о возможном переходе форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.

«В Саудовскую Аравию едут заканчивать карьеру. Да, туда приехали Неймар, Мане, но эти люди уже на закате. Кокорин — очень талантливый футболист, обладает нужными качествами, чтобы играть на уровне серии А. Просто в «Фиорентине» ему не доверяют, но и контракт с ним не разрывают. Уверен, что в другой итальянской команде он смог бы себя проявить», — сказал Чернышов Metaratings.ru.

32-летний форвард начал текущий сезон в расположении «Фиорентины». Он ни разу не выходил на поле.

В прошедшем сезоне Кокорин на правах аренды играл за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.