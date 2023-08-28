Чернышов оценил возможный переход Кокорина в клуб чемпионата Саудовской Аравии

Сегодня, 22:09
Бывший главный тренер саудовского «Аль-Шола» Андрей Чернышов рассказал, что думает о возможном переходе форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.
«В Саудовскую Аравию едут заканчивать карьеру. Да, туда приехали Неймар, Мане, но эти люди уже на закате. Кокорин — очень талантливый футболист, обладает нужными качествами, чтобы играть на уровне серии А. Просто в «Фиорентине» ему не доверяют, но и контракт с ним не разрывают. Уверен, что в другой итальянской команде он смог бы себя проявить», — сказал Чернышов Metaratings.ru.
32-летний форвард начал текущий сезон в расположении «Фиорентины». Он ни разу не выходил на поле.
В прошедшем сезоне Кокорин на правах аренды играл за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
5
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
6
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
11
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Сассуоло
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|4 : 1
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|2 : 1
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|2 : 2
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|1 : 1
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|0 : 1
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|2 : 0
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|1 : 1
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -