Черышев оформил дубль в матче «Венеции» против «Кальяри»

1 октября, 16:24
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев оформил дубль в матче итальянской серии B против «Кальяри».
Россиянин вышел на замену на 60-й минуте встречи. И почти сразу забил два гола.
Черышев отличился на 64-й и 66-й минутах.
Отметим, что это первые голы для хавбека в составе нового клуба.
31 августа итальянский клуб объявил о подписании контракта с 30-летним россиянином до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.
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Основные источники исследования