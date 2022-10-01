Черышев оформил дубль в матче «Венеции» против «Кальяри»

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев оформил дубль в матче итальянской серии B против «Кальяри».

Россиянин вышел на замену на 60-й минуте встречи. И почти сразу забил два гола.

Черышев отличился на 64-й и 66-й минутах.

Отметим, что это первые голы для хавбека в составе нового клуба.

31 августа итальянский клуб объявил о подписании контракта с 30-летним россиянином до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.