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Италия

Сегодня, 14:03

В Италии назвали Ваноли хорошим стратегом. Черышев стал одним из лучших в матче с «Асколи»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Денис Черышев.
Фото ФК «Венеция»
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В субботу в 30-м туре серии В «Венеция», которую возглавляет Паоло Ваноли и где выступает Денис Черышев, победила «Асколи» на выезде со счетом 1:0.

Решающий гол на 90+1-й минуте забил защитник венецианцев Карбони после навеса нашего легионера — хавбек исполнил штрафной с левого фланга.

Ведущее итальянское спортивное СМИ La Gazzetta dello Sport назвало экс-тренера «Спартака» хорошим стратегом за то, что Ваноли своими заменами изменил ход матча во втором тайме. Одним из таких ходов стал выход на замену Черышева — российский полузащитник появился на поле на 61-й минуте. Gazzetta поставила Паоло оценку 7,0, а Денис заработал самый высокий балл среди игроков своей команды — 6,5. Правда, столько же получили еще несколько футболистов «Венеции».

Corriere dello Sport дало Ваноли 6,5, Черышеву — 6,0, Tuttosport — 6,0 обоим.

Несмотря на важный успех, венецианский клуб остался на пятом месте с конца турнирной таблицы и не сумел покинуть зону стыковых встреч за право остаться в серии В. Следующую игру он проведет 1 апреля дома с «Комо», где роль лидера принадлежит чемпиону мира-2010, победителю Евро-2008 и -2012 в составе сборной Испании Сеску Фабрегасу.

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Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
Паоло Ваноли
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