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Италия

Сегодня, 11:10

Черышев рассказал, что отказал отцу тренироваться в его команде

Алина Савинова
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев поделился информацией о том, как он поддерживал форму после ухода из «Валенсии».

«Недалеко от моего дома в Мадриде базируется команда, которая играет в третьем дивизионе Испании, и они предлагали мне тренироваться вместе. Но я подумал, что лучше поддержку форму самостоятельно, а полноценно буду тренироваться со своей новой командой, когда я ее найду. Мне вообще нравится тренироваться одному, по составленному плану. В пандемию мне это здорово пригодилось.

Еще папа звал в свою команду, «Санта-Коломну» из Андорры. Говорил: «Приезжай, потренируешься две-три недельки, форму наберешь». Я отвечал уклончиво: «Пап, ну не знаю, у вас поле искусственное». В итоге не поехал», — приводит Sport24 слова Черышева.

Футболист перешел в «Валенсию» в 2016 году. Он провел за команду 122 матча во всех турнирах, отметился 11 голами и 12 результативными передачами. С 2022 года 32-летний россиянин является игроком «Венеции».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-cheryshev-rasskazal-kak-on-obyasnil-ottsu-otkaz-trenirovatsya-v-yego-komande
Денис Черышев
ФК Валенсия
ФК Венеция
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