Черышев считает, что сможет вернуть прежнюю игровую форму в «Венеции»

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Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, почему решил уехать из испанской «Валенсии» в Италию.
— Ты был в хороших испанских командах. Что остановило твой профессиональный рост?
— Очевидно, я день за днем смотрю на свою карьеру. Я выбрал «Венецию», чтобы помочь команде и одновременно вернуться в свою прежнюю игровую форму. Моя цель заключается в том, чтобы с каждым днем развиваться все больше и больше. Но видя то, что происходит в мире, лучше не загадывать далеко в будущее, а фокусироваться на короткий период.
Черышев перешел в «Венецию» в конце августа нынешнего года на правах свободного агента. На счету 31-летнего россиянина 2 гола в 3 матчах за команду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования