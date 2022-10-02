Черышев считает, что сможет вернуть прежнюю игровую форму в «Венеции»

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, почему решил уехать из испанской «Валенсии» в Италию.

— Ты был в хороших испанских командах. Что остановило твой профессиональный рост?

— Очевидно, я день за днем смотрю на свою карьеру. Я выбрал «Венецию», чтобы помочь команде и одновременно вернуться в свою прежнюю игровую форму. Моя цель заключается в том, чтобы с каждым днем развиваться все больше и больше. Но видя то, что происходит в мире, лучше не загадывать далеко в будущее, а фокусироваться на короткий период.

Черышев перешел в «Венецию» в конце августа нынешнего года на правах свободного агента. На счету 31-летнего россиянина 2 гола в 3 матчах за команду.