Черышев сыграет в воскресенье против «Палермо»

26 ноября, 16:38
Как стало известно «СЭ», завтра бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли проведет свой второй матч в качестве наставника «Венеции». Его команда сыграет в Палермо против одноименного клуба.
Российский нападающий Денис Черышев полетел на игру в составе «Венеции», а Ваноли дал сегодня понять, что у россиянина есть неплохие шансы выйти в стартовом составе.
В первом матче при Ваноли Черышев вышел на замену на 60-й минуте, а «Венеция» проиграла дома «Реджине» со счетом 1:2.
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Основные источники исследования