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Италия

Сегодня, 14:00

Черышев восстановился и готовится выйти на поле в матче с «Дженоа»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Полузащитник Денис Черышев, пропустивший из-за травмы все пять матчей «Венеции» в декабре прошлого года, вернулся в строй и готовится сыграть против «Дженоа» в первом после Нового года туре серии В.

В субботу россиянин провел на поле последние полчаса в контрольной встрече с леверкузенским «Байером» (1:2).

На 82-й минуте Черышев был близок к тому, чтобы сравнять счет, забив экс-голкиперу «Зенита» Андрею Луневу, который провел игру полностью. Единственный мяч итальянцев оказался в воротах «Аспириновых» после ошибки нашего легионера. Иранец же Сердар Азмун, вышедший на замену после перерыва, не использовал два момента.

«Венеция» сыграет в гостях против «Дженоа» 16 января. Команда из Генуи занимает сейчас третье место в серии В, в ее состав на днях вернулся экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито, подписавший контракт с символической зарплатой до конца сезона-2022/23.

«Венеция», которую возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли, пока идет пока на четвертом с конца месте в серии В и находится в зоне плей-аут.

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
ФК Дженоа
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