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Италия

Сегодня, 11:47

Черышев: «Мои намерения — остаться в «Венеции» до лета, а потом уже будем думать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Денис Черышев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев прокомментировал свое будущее.

«Мы с клубом будем принимать какое-либо решение летом. Мои намерения — остаться в «Венеции» до лета, тренироваться, играть, помогать команде. А потом уже будем думать», — цитирует Черышева РИА «Новости».

В текущем сезоне 33-летний россиянин провел за «Венецию» 9 матчей, не отметившись результативными действиями. Он выступает за итальянский клуб с лета прошлого года. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета этого года.

Ранее Черышев играл за «Валенсию», «Вильярреал», «Севилью» и «Реал».

Источник: РИА «Новости»
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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