Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 07:18

Чинквини: «Сазонов до сих пор не готов к чемпионату Италии»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини считает, что защитник «Эмполи» Саба Сазонов до сих пор не готов к серии А.

«Сазонов до сих пор не готов к чемпионату Италии. Он не играл в «Торино», сейчас не играет в «Эмполи». Хотя сейчас эти команды находятся на разном уровне, туринцы вообще наверху турнирной таблицы. «Эмполи» маленький клуб, но даже тут пока не получается. Я сам живу в Тоскане, отлично знаю их президента Фабрицио Корси. Скажу так — Сабе надо улучшать многое в своей игре», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Сазонов летом 2023 года перешел в «Торино» из «Динамо». Он провел за команду 13 матчей в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями. В 2024-м клуб из Турина отдал 22-летнего грузина в аренду в «Эмполи».

Источник: РБ Спорт
ФК Эмполи
Оресте Чинквини
Саба Сазонов
Серия А

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Украинцы раскритиковали боснийца Пьянича за переход в ЦСКА
Минимум 42 человека погибли в США из-за урагана «Хелен»
Глава МИД КНР назвал отношение США к Китаю двуличным
Совет ISU может вернуть россиян на международные турниры. Вопрос рассмотрят в ближайшее время
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
Вице-премьер РФ Чернышенко рассказал о преобразованиях спорта в России
Сегодня
Вчера
Неделя