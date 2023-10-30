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Италия

Сегодня, 15:07

Corriere dello Sport: после матча «Наполи» на парковке стадиона обнаружили труп

Алина Савинова
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После матча «Наполи» с «Миланом» в рамках 10-го тура серии А на подземной парковке стадиона «Диего Армандо Марадона» был обнаружен труп мужчины, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, тело 42-летнего мужчины нашли после двух часов ночи в районе гостевого сектора. После реконструкции событий полицейские выявили, что два человека без билетов пытались попасть на трибуны через тоннель. По предварительным данным, погибший мужчина пытался взобраться на трибуну, но упал на землю с высоты около 20 метров. Его друг, обнаружив препятствие в виде упавшей балки, оставил попытки проникнуть на стадион.

Матч между итальянскими командами прошел 29 октября и завершился вничью (2:2). После этой игры «Наполи» с 18 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, «Милан» с 22 очками идет на третьей строчке.

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/napoli/2023/10/30-115841512/napoli-milan_shock_trovato_un_cadavere_nello_stadio_maradona
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