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Италия

Сегодня, 15:05

ЦСКА готов заплатить 3,2 миллиона евро за полузащитника третьего дивизиона Италии

Виктория Кравченко
Омар Коррейя.
Фото ФК «Триестина»
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ЦСКА планирует купить полузащитника Омара Коррейю из клуба третьего итальянского дивизиона «Триестина», сообщает Trivenet Goal.

По данным источника, московский клуб готов заплатить за игрока 3,2 миллиона евро, однако руководство итальянского клуба считает, что Коррейя должен доиграть до летнего трансферного окна.

На футболиста также претендуют «Цюрих» и «Ференцварош», однако ни один из претендентов не готов платить больше 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне 23-летний француз провел за «Триестину» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голевой передачей и заработал 3 желтые карточки.

ФК ЦСКА (Москва)
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