Цыганков поддержал Израиль в связи с нападением террористической организации

Полузащитник «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков поддержал Израиль в связи с нападением террористической организации ХАМАС.

«Страна, в которой я родился и провел первые пять лет моей жизни. Очень больно видеть, что происходит с мирным населением сейчас. Украинская нация с вами», — написал Цыганков в соцсетях

25-летний Цыганков родился в израильском городе Нагария и прожил там пять лет.

7 октября началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны.

8 октября стало известно, что известный израильский футболист Лиор Асулин погиб во время нападения боевиков ХАМАС.