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Сегодня, 00:16

Даниэль Мальдини дебютировал за сборную Италии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Даниэль Мальдини.
Фото Reuters
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Нападающий «Монцы» Даниэль Мальдини дебютировал за сборную Италии в матче Лиги наций против Израиля (4:1).

Футболист вышел на замену на 74-й минуте встречи вместо Джакомо Распадори.

Даниэль — третий футболист из семьи Мальдини, сыгравший за сборную Италии. Его дед Чезаре провел 14 матчей за национальную команду в период с 1958 по 1963 год. Отец Даниэля, Паоло, сыграл за сборную 126 матчей в период с 1988 по 2002 год, становился с ней серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

Чезаре и Паоло Мальдини входят в Зал славы итальянского футбола.

Паоло Мальдини
Футбол
Сборная Италии по футболу
Чезаре Мальдини

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