Сегодня, 00:16
Нападающий «Монцы» Даниэль Мальдини дебютировал за сборную Италии в матче Лиги наций против Израиля (4:1).
Футболист вышел на замену на 74-й минуте встречи вместо Джакомо Распадори.
Даниэль — третий футболист из семьи Мальдини, сыгравший за сборную Италии. Его дед Чезаре провел 14 матчей за национальную команду в период с 1958 по 1963 год. Отец Даниэля, Паоло, сыграл за сборную 126 матчей в период с 1988 по 2002 год, становился с ней серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.
Чезаре и Паоло Мальдини входят в Зал славы итальянского футбола.