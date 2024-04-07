Даниэль Мальдини рассказал, что его удивило при знакомстве с Месси

Сегодня, 09:32
Полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини рассказал , как познакомился с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.
«Месси поразил меня, и не только тем, что он делает на поле, но и как личность. Мне кажется, что вокруг него все вращается само по себе, даже если он сам, может, того и не желает», — цитирует слова Мальдини-младшего La Gazzetta Dello Sport.
Месси на данный момент выступает в МЛС, Мальдини же играет в аренде в «Монце».
На данный момент на счету аргентинца 6 голов и 2 результативные передачи в 6 матчах сезона.
После этого матча «Интер Майами» с 12 очками занимает второе место в Восточной конференции.