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Италия

Сегодня, 14:06

Даниэле Дайно раскритиковал игру де Кетеларе в «Милане»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Милана» Даниэле Дайно обеспокоен тем, что Шарль де Кетеларе пока приносит мало пользы команде на поле.

«Вроде играть в футбол он умеет, мне кажется, проблемы носят ментальный характер. Молодой футболист должен расти, нужно время, конечно, но и прогресс должен быть видимым, а этого не происходит. Это ведь не «темная лошадка», за него заплатили много денег, и он должен уже быть готов и что-то показывать», — цитирует слова Дайно pianetamilan.it.

Бельгиец перешел в «Милан» минувшим летом за 30 миллионов евро. В этом сезоне он отметился 1 ассистом в 13 матчах серии А.

ФК Милан
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