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Италия

Сегодня, 12:27

Де Росси рассматривают в качестве замены Моуринью как исполняющего обязанности

Георгий Кудинов
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Экс-полузащитника «Ромы», а ныне тренера Даниеля Де Росси рассматривают пока лишь в качестве временной замены Жозе Моуринью.

40-летний Де Росси, хотя и является идолом болельщиков «Ромы», имеет мало опыта в роли тренера. Он был одним из третьестепенных помощников Роберто Манчини в сборной Италии на Евро-2020, а в прошлом сезоне провалился в клубе СПАЛ, выступавшем в серии В.

Жозе Моуринью получит неустойку за оставшиеся несколько месяцев до истечения контракта, который был у него до конца сезона.

В качестве возможных новых тренеров «Ромы» на сезон-2023/24 называются Антонио Конте, Роберто Де Дзерби, Тиагу Мотта и Стефано Пиоли, который летом почти наверняка покинет «Милан».

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