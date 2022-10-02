Д'Аверса и Раньери претендуют на пост главного тренера «Сампдории»

2 октября, 22:51
На должность главного тренера «Сампдории» претендует бывший тренер клуба Роберто Д'Аверса, а также Клаудио Раньери, сообщает Corriere dello Sport.
В воскресенье «Сампдория» проиграла «Монце» в восьмом туре Серии А со счетом 0:3.
После этого Марко Джампаоло был отправлен в отставку с поста главного тренера.
«Сампдория» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. Команда набрала два очка после восьми встреч.
В следующем, девятом туре «Сампдории» предстоит сразиться с другим клубом, в котором произошла отставка тренера по ходу сезона — «Болоньей».