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Италия

2 октября, 22:51

Д'Аверса и Раньери претендуют на пост главного тренера «Сампдории»

Иван Шитик
Корреспондент

На должность главного тренера «Сампдории» претендует бывший тренер клуба Роберто Д'Аверса, а также Клаудио Раньери, сообщает Corriere dello Sport.

В воскресенье «Сампдория» проиграла «Монце» в восьмом туре Серии А со счетом 0:3.

После этого Марко Джампаоло был отправлен в отставку с поста главного тренера.

«Сампдория» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. Команда набрала два очка после восьми встреч.

В следующем, девятом туре «Сампдории» предстоит сразиться с другим клубом, в котором произошла отставка тренера по ходу сезона — «Болоньей».

ФК Сампдория
Клаудио Раньери
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