Де Брейне сделали операцию

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брейне сообщил о том, что перенес операцию.

«Всем привет, как вы все знаете, я на некоторое время отойду от дел. Хорошая новость в том, что операция прошла идеально. Я уже возвращаюсь в строй! Спасибо вам за все сообщения!» — написал 34-летний бельгиец в соцсети.

Футболист травмировался в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Интера» (3:1). На 33-й минуте Де Брейне реализовал пенальти и сразу после удара схватился за заднюю поверхность бедра. Затем его заменили. Позднее стало известно, что у бельгийца разрыв двуглавой мышцы правого бедра.

В сезоне-2025/26 Де Брейне в 11 матчах забил 4 гола. Он играет за «Наполи» с лета 2025 года.