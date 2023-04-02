Де Дзерби, Конте и Симеоне входят в шорт-лист «Интера» на замену Индзаги

«Интер» рассматривает тренеров на случай увольнения Симоне Индзаги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, основным кандидатом «нерадзурри» является Роберто де Дзерби, но за него придется выплатить большую компенсацию «Брайтону». Кроме того, «Интер» рассматривает кандидатуры Диего Симеоне («Атлетико»), Тьяго Мотты («Болонья») и Антонио Конте, который работал в клубе до Индзаги.

После 28 матчей «Интер» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице итальянской серии А. В последнем туре команда Индзаги на своем поле уступила «Фиорентине» (0:1).