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Сегодня, 17:16

Де Дзерби может возглавить «Милан»

Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби может возглавить клуб серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, специалистом интересуется «Милан». На данный момент команду возглавляет Стефано Пиоли. В СМИ писали, что он покинет свой пост по окончании сезона.

Де Дзерби ранее возглавлял «Сассуоло».

Ранее стало известно, что Де Дзерби покинет «Брайтон» летом.

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 38 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.

ФК Милан
Роберто Де Дзерби
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