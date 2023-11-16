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Италия

Сегодня, 06:09

Де Хеа может купить испанский клуб «Эльденсе»

Виктория Кравченко
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Испанский голкипер Давид де Хеа может завершить карьеру и купить футбольный клуб, сообщает AS.

По данным источника, экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может приобрести команду «Эльденсе», которая выступает во второй испанской лиге.

В конце сентября клуб был выставлен на продажу его президентом Паскалем Пересом Кастильо. Де Хеа уже встречался с ним, подробности переговоров не сообщаются.

Контракт де Хеа с «МЮ» истек летом этого года. С тех пор он находится в статусе свободного агента. Голкипер выступал за команду с 2011 года. Он провел 545 матчей, пропустил 590 мячей и 190 раз отыграл на ноль.

Давид де Хеа
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