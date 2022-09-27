Де Хеа может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Интерес к 31-летнему испанцу проявляет «Ювентус», утверждает Daily Mirror.

Туринский клуб планирует бесплатно подписать футболиста летом 2023 года, когда его контракт с «МЮ» подойдет к концу.

В договоре голкипера с клубом также прописана опция продления контракта до 2024 года. Однако «Манчестер Юнайтед» не хочет автоматически продлевать соглашение с Де Хеа из-за высокой заработной платы игрока.

Вратарь выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В 6 матчах нынешнего сезона АПЛ он пропустил 8 голов.