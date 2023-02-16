Де Лигт: «Я люблю цвета «Ювентуса»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт заявил, что продолжает следить за результатами «Ювентуса», за который выступал с 2019 по 2022 год.

«Я слежу за «Ювентусом». Про меня многое говорят, но это неправда, я никогда не оскорблял клуб. Я люблю цвета «Ювентуса». Надеюсь, эта команда выиграет еще много матчей в чемпионате Италии и в Лиге Европы», — цитирует де Лигта Sky Sport Italia.

После 22 туров «Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 29 очков.

Защитник перешел в «Баварию» летом 2022 года. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.