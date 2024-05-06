Де Росси доволен игрой «Ромы» против «Ювентуса»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (1:1). Специалист доволен выступлением команды.

«Мы провели отличную игру. Я могу только гордиться, радоваться. Ничьи не могут сделать нас счастливыми, но у парней есть настрой, желание идти вперед, а это меня радует», — цитирует де Росси журналист Ди Марцио на сайте.

«Ювентус» (66 очков) остался на третьем месте в серии А. Команда Массимилиано Аллегри продлила серию без побед во всех турнирах до 5 матчей.

«Рома» (60) идет пятой в турнирной таблице.