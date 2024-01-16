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Италия

Сегодня, 12:00

Де Росси может стать новым главным тренером «Ромы»

Алина Савинова
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Итальянский специалист Даниеле Де Росси может возглавить «Рому» после ухода Жозе Моуринью с поста главного тренера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

16 января клуб из Рима объявил об отставке 60-летнего тренера. Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Источник отмечает, что руководство желто-красных приняло решение уволить специалиста, так как недовольно нынешними результатами команды под его руководством. Де Росси является главным кандидатом на пост тренера «Ромы».

Даниеле выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка страны. Де Росси завершил карьеру футболиста в 2020 году. После этого итальянец входил в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии и работал в СПАЛе.

Даниеле Де Росси
ФК Рома
Жозе Моуринью
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