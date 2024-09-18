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Сегодня, 10:09

Де Росси покинул пост главного тренера «Ромы»

Сергей Разин
корреспондент
Даниеле Де Росси.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ромы» Даниеле Де Росси покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

«Решение принято в интересах команды, чтобы иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь, в то время, когда сезон еще только начинается. Сердечно благодарим Даниеле за работу, проделанную в последние месяцы со страстью и самоотдачей», — говорится в сообщении клуба.

Де Росси возглавил «Рому» 16 января 2024 года. В текущем сезоне римляне набрали 3 очка в четырех турах серии А и расположились на 16-м месте в турнирной таблице.

Даниеле Де Росси
ФК Рома

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