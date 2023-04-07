Де Врей рассказал, что думает о своем будущем в «Интере»

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Защитник «Интера» Стефан де Врей рассказал, что думает о своем будущем в команде. Контракт 31-летнего футболиста истекает по окончании этого сезона.
«Я всегда сосредоточен на футболе и отдаю все силы ради успехов команды. Меня не радует то, что я стал играть меньше, но такой выбор тренера. На этой неделе мы с клубом проведем еще одну встречу. Посмотрим, что в итоге произойдет», — заявил в интервью DAZN нидерландец.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне де Врей провел в серии А 18 матчей и забил 1 гол.