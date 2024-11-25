Дель Пьеро может баллотироваться на пост президента Итальянской федерации футбола

Бывший футболист Алессандро Дель Пьеро может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 50-летний итальянец оценивает возможность баллотироваться на пост главы FIGC. Выборы нового президента назначены на 3 февраля 2025 года.

Дель Пьеро завершил игровую карьеру в 2015 году. Последним клубом форварда был индийский «Дели Дайнамос». В составе «Ювентуса» Дель Пьеро стал шестикратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов. Вместе со сборной Италии нападающий стал чемпионом мира 2006 года.