Дель Пьеро может баллотироваться на пост президента Итальянской федерации футбола

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Бывший футболист Алессандро Дель Пьеро может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 50-летний итальянец оценивает возможность баллотироваться на пост главы FIGC. Выборы нового президента назначены на 3 февраля 2025 года.
Дель Пьеро завершил игровую карьеру в 2015 году. Последним клубом форварда был индийский «Дели Дайнамос». В составе «Ювентуса» Дель Пьеро стал шестикратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов. Вместе со сборной Италии нападающий стал чемпионом мира 2006 года.