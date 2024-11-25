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Сегодня, 06:51

Дель Пьеро может баллотироваться на пост президента Итальянской федерации футбола

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист Алессандро Дель Пьеро может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 50-летний итальянец оценивает возможность баллотироваться на пост главы FIGC. Выборы нового президента назначены на 3 февраля 2025 года.

Дель Пьеро завершил игровую карьеру в 2015 году. Последним клубом форварда был индийский «Дели Дайнамос». В составе «Ювентуса» Дель Пьеро стал шестикратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов. Вместе со сборной Италии нападающий стал чемпионом мира 2006 года.

Алессандро Дель Пьеро

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