Дель Пьеро может занять пост директора «Ювентуса»

Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро может вернуться в клуб. Экс-нападающий «Ювентуса» может стать директором туринской команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Однако Дель Пьеро не торопится принимать решение и требует определенных гарантий. Он хочет реального влияния и контроля над будущим клуба, особенно в отношении трансферной стратегии.

Дель Пьеро в настоящее время живет в Лос-Анджелесе и работает телевизионным экспертом.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини также может вернуться в туринский клуб и занять одну из руководящих должностей.

Совет директоров итальянского футбольного клуба ушел в отставку 28 ноября.